LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
Il tasso di cambio LBRX ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.7150 e ad un massimo di 15.8500.
Segui le dinamiche di LB PHARMACEUTICALS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LBRX oggi?
Oggi le azioni LB PHARMACEUTICALS INC sono prezzate a 15.3500. Viene scambiato all'interno di 14.7150 - 15.8500, la chiusura di ieri è stata 15.5100 e il volume degli scambi ha raggiunto 111. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LBRX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni LB PHARMACEUTICALS INC pagano dividendi?
LB PHARMACEUTICALS INC è attualmente valutato a 15.3500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -19.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LBRX.
Come acquistare azioni LBRX?
Puoi acquistare azioni LB PHARMACEUTICALS INC al prezzo attuale di 15.3500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.3500 o 15.3530, mentre 111 e -1.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LBRX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LBRX?
Investire in LB PHARMACEUTICALS INC implica considerare l'intervallo annuale 13.4000 - 20.2500 e il prezzo attuale 15.3500. Molti confrontano -4.84% e -19.21% prima di effettuare ordini su 15.3500 o 15.3530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LBRX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni LB PHARMACEUTICALS INC?
Il prezzo massimo di LB PHARMACEUTICALS INC nell'ultimo anno è stato 20.2500. All'interno di 13.4000 - 20.2500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.5100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di LB PHARMACEUTICALS INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LB PHARMACEUTICALS INC?
Il prezzo più basso di LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) nel corso dell'anno è stato 13.4000. Confrontandolo con gli attuali 15.3500 e 13.4000 - 20.2500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LBRX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LBRX?
LB PHARMACEUTICALS INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.5100 e -19.21%.
- Chiusura Precedente
- 15.5100
- Apertura
- 15.5500
- Bid
- 15.3500
- Ask
- 15.3530
- Minimo
- 14.7150
- Massimo
- 15.8500
- Volume
- 111
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- -4.84%
- Variazione Semestrale
- -19.21%
- Variazione Annuale
- -19.21%