- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
Le taux de change de LBRX a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.7150 et à un maximum de 15.8500.
Suivez la dynamique LB PHARMACEUTICALS INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LBRX aujourd'hui ?
L'action LB PHARMACEUTICALS INC est cotée à 15.3500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.7150 - 15.8500, a clôturé hier à 15.5100 et son volume d'échange a atteint 111. Le graphique en temps réel du cours de LBRX présente ces mises à jour.
L'action LB PHARMACEUTICALS INC verse-t-elle des dividendes ?
LB PHARMACEUTICALS INC est actuellement valorisé à 15.3500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -19.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LBRX.
Comment acheter des actions LBRX ?
Vous pouvez acheter des actions LB PHARMACEUTICALS INC au cours actuel de 15.3500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.3500 ou de 15.3530, le 111 et le -1.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LBRX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LBRX ?
Investir dans LB PHARMACEUTICALS INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.4000 - 20.2500 et le prix actuel 15.3500. Beaucoup comparent -4.84% et -19.21% avant de passer des ordres à 15.3500 ou 15.3530. Consultez le graphique du cours de LBRX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action LB PHARMACEUTICALS INC ?
Le cours le plus élevé de LB PHARMACEUTICALS INC l'année dernière était 20.2500. Au cours de 13.4000 - 20.2500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.5100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de LB PHARMACEUTICALS INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action LB PHARMACEUTICALS INC ?
Le cours le plus bas de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) sur l'année a été 13.4000. Sa comparaison avec 15.3500 et 13.4000 - 20.2500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LBRX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LBRX a-t-elle été divisée ?
LB PHARMACEUTICALS INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.5100 et -19.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.5100
- Ouverture
- 15.5500
- Bid
- 15.3500
- Ask
- 15.3530
- Plus Bas
- 14.7150
- Plus Haut
- 15.8500
- Volume
- 111
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- -4.84%
- Changement à 6 Mois
- -19.21%
- Changement Annuel
- -19.21%