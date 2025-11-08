КотировкиРазделы
LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC

15.3500 USD 0.1600 (1.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LBRX за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.7150, а максимальная — 15.8500.

Следите за динамикой LB PHARMACEUTICALS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LBRX сегодня?

LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) сегодня оценивается на уровне 15.3500. Инструмент торгуется в пределах 14.7150 - 15.8500, вчерашнее закрытие составило 15.5100, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LBRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LB PHARMACEUTICALS INC?

LB PHARMACEUTICALS INC в настоящее время оценивается в 15.3500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.21% и USD. Отслеживайте движения LBRX на графике в реальном времени.

Как купить акции LBRX?

Вы можете купить акции LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) по текущей цене 15.3500. Ордера обычно размещаются около 15.3500 или 15.3530, тогда как 111 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LBRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LBRX?

Инвестирование в LB PHARMACEUTICALS INC предполагает учет годового диапазона 13.4000 - 20.2500 и текущей цены 15.3500. Многие сравнивают -4.84% и -19.21% перед размещением ордеров на 15.3500 или 15.3530. Изучайте ежедневные изменения цены LBRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LB PHARMACEUTICALS INC?

Самая высокая цена LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) за последний год составила 20.2500. Акции заметно колебались в пределах 13.4000 - 20.2500, сравнение с 15.5100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LB PHARMACEUTICALS INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LB PHARMACEUTICALS INC?

Самая низкая цена LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) за год составила 13.4000. Сравнение с текущими 15.3500 и 13.4000 - 20.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LBRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LBRX?

В прошлом LB PHARMACEUTICALS INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.5100 и -19.21% после корпоративных действий.

08 ноября, суббота