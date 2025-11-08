- Обзор рынка
LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
Курс LBRX за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.7150, а максимальная — 15.8500.
Следите за динамикой LB PHARMACEUTICALS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LBRX сегодня?
LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) сегодня оценивается на уровне 15.3500. Инструмент торгуется в пределах 14.7150 - 15.8500, вчерашнее закрытие составило 15.5100, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LBRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LB PHARMACEUTICALS INC?
LB PHARMACEUTICALS INC в настоящее время оценивается в 15.3500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.21% и USD. Отслеживайте движения LBRX на графике в реальном времени.
Как купить акции LBRX?
Вы можете купить акции LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) по текущей цене 15.3500. Ордера обычно размещаются около 15.3500 или 15.3530, тогда как 111 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LBRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LBRX?
Инвестирование в LB PHARMACEUTICALS INC предполагает учет годового диапазона 13.4000 - 20.2500 и текущей цены 15.3500. Многие сравнивают -4.84% и -19.21% перед размещением ордеров на 15.3500 или 15.3530. Изучайте ежедневные изменения цены LBRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LB PHARMACEUTICALS INC?
Самая высокая цена LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) за последний год составила 20.2500. Акции заметно колебались в пределах 13.4000 - 20.2500, сравнение с 15.5100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LB PHARMACEUTICALS INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LB PHARMACEUTICALS INC?
Самая низкая цена LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) за год составила 13.4000. Сравнение с текущими 15.3500 и 13.4000 - 20.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LBRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LBRX?
В прошлом LB PHARMACEUTICALS INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.5100 и -19.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.5100
- Open
- 15.5500
- Bid
- 15.3500
- Ask
- 15.3530
- Low
- 14.7150
- High
- 15.8500
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -4.84%
- 6-месячное изменение
- -19.21%
- Годовое изменение
- -19.21%