LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
El tipo de cambio de LBRX de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.7150, mientras que el máximo ha alcanzado 15.8500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LB PHARMACEUTICALS INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LBRX hoy?
LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) se evalúa hoy en 15.3500. El instrumento se negocia dentro de 14.7150 - 15.8500; el cierre de ayer ha sido 15.5100 y el volumen comercial ha alcanzado 111. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LBRX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de LB PHARMACEUTICALS INC?
LB PHARMACEUTICALS INC se evalúa actualmente en 15.3500. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -19.21% y USD. Monitoree los movimientos de LBRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LBRX?
Puede comprar acciones de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) al precio actual de 15.3500. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.3500 o 15.3530, mientras que 111 y -1.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LBRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LBRX?
Invertir en LB PHARMACEUTICALS INC implica tener en cuenta el rango anual 13.4000 - 20.2500 y el precio actual 15.3500. Muchos comparan -4.84% y -19.21% antes de colocar órdenes en 15.3500 o 15.3530. Estudie los cambios diarios de precios de LBRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de LB PHARMACEUTICALS INC?
El precio más alto de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) en el último año ha sido 20.2500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.4000 - 20.2500, una comparación con 15.5100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de LB PHARMACEUTICALS INC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de LB PHARMACEUTICALS INC?
El precio más bajo de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) para el año ha sido 13.4000. La comparación con los actuales 15.3500 y 13.4000 - 20.2500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LBRX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LBRX?
En el pasado, LB PHARMACEUTICALS INC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.5100 y -19.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.5100
- Open
- 15.5500
- Bid
- 15.3500
- Ask
- 15.3530
- Low
- 14.7150
- High
- 15.8500
- Volumen
- 111
- Cambio diario
- -1.03%
- Cambio mensual
- -4.84%
- Cambio a 6 meses
- -19.21%
- Cambio anual
- -19.21%