LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
A taxa do LBRX para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.7150 e o mais alto foi 15.8500.
Veja a dinâmica do par de moedas LB PHARMACEUTICALS INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LBRX hoje?
Hoje LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) está avaliado em 15.3500. O instrumento é negociado dentro de 14.7150 - 15.8500, o fechamento de ontem foi 15.5100, e o volume de negociação atingiu 111. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LBRX em tempo real.
As ações de LB PHARMACEUTICALS INC pagam dividendos?
Atualmente LB PHARMACEUTICALS INC está avaliado em 15.3500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -19.21% e USD. Monitore os movimentos de LBRX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LBRX?
Você pode comprar ações de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) pelo preço atual 15.3500. Ordens geralmente são executadas perto de 15.3500 ou 15.3530, enquanto 111 e -1.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LBRX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LBRX?
Investir em LB PHARMACEUTICALS INC envolve considerar a faixa anual 13.4000 - 20.2500 e o preço atual 15.3500. Muitos comparam -4.84% e -19.21% antes de enviar ordens em 15.3500 ou 15.3530. Estude as mudanças diárias de preço de LBRX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações LB PHARMACEUTICALS INC?
O maior preço de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) no último ano foi 20.2500. As ações oscilaram bastante dentro de 13.4000 - 20.2500, e a comparação com 15.5100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de LB PHARMACEUTICALS INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações LB PHARMACEUTICALS INC?
O menor preço de LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) no ano foi 13.4000. A comparação com o preço atual 15.3500 e 13.4000 - 20.2500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LBRX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LBRX?
No passado LB PHARMACEUTICALS INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.5100 e -19.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.5100
- Open
- 15.5500
- Bid
- 15.3500
- Ask
- 15.3530
- Low
- 14.7150
- High
- 15.8500
- Volume
- 111
- Mudança diária
- -1.03%
- Mudança mensal
- -4.84%
- Mudança de 6 meses
- -19.21%
- Mudança anual
- -19.21%