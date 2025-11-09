- Übersicht
LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
Der Wechselkurs von LBRX hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.7150 bis zu einem Hoch von 15.8500 gehandelt.
Verfolgen Sie die LB PHARMACEUTICALS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LBRX heute?
Die Aktie von LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) notiert heute bei 15.3500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.7150 - 15.8500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.5100 und das Handelsvolumen erreichte 111. Das Live-Chart von LBRX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LBRX Dividenden?
LB PHARMACEUTICALS INC wird derzeit mit 15.3500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -19.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LBRX zu verfolgen.
Wie kaufe ich LBRX-Aktien?
Sie können Aktien von LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) zum aktuellen Kurs von 15.3500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.3500 oder 15.3530 platziert, während 111 und -1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LBRX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LBRX-Aktien?
Bei einer Investition in LB PHARMACEUTICALS INC müssen die jährliche Spanne 13.4000 - 20.2500 und der aktuelle Kurs 15.3500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.84% und -19.21%, bevor sie Orders zu 15.3500 oder 15.3530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LBRX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LB PHARMACEUTICALS INC?
Der höchste Kurs von LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) im vergangenen Jahr lag bei 20.2500. Innerhalb von 13.4000 - 20.2500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.5100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von LB PHARMACEUTICALS INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LB PHARMACEUTICALS INC?
Der niedrigste Kurs von LB PHARMACEUTICALS INC (LBRX) im Laufe des Jahres betrug 13.4000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.3500 und der Spanne 13.4000 - 20.2500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LBRX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LBRX statt?
LB PHARMACEUTICALS INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.5100 und -19.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.5100
- Eröffnung
- 15.5500
- Bid
- 15.3500
- Ask
- 15.3530
- Tief
- 14.7150
- Hoch
- 15.8500
- Volumen
- 111
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- -4.84%
- 6-Monatsänderung
- -19.21%
- Jahresänderung
- -19.21%