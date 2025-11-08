- 概要
LBRX: LB PHARMACEUTICALS INC
LBRXの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり14.7150の安値と15.8500の高値で取引されました。
LB PHARMACEUTICALS INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LBRX株の現在の価格は？
LB PHARMACEUTICALS INCの株価は本日15.3500です。14.7150 - 15.8500内で取引され、前日の終値は15.5100、取引量は111に達しました。LBRXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
LB PHARMACEUTICALS INCの株は配当を出しますか？
LB PHARMACEUTICALS INCの現在の価格は15.3500です。配当方針は会社によりますが、投資家は-19.21%やUSDにも注目します。LBRXの動きはライブチャートで確認できます。
LBRX株を買う方法は？
LB PHARMACEUTICALS INCの株は現在15.3500で購入可能です。注文は通常15.3500または15.3530付近で行われ、111や-1.29%が市場の動きを示します。LBRXの最新情報はライブチャートで確認できます。
LBRX株に投資する方法は？
LB PHARMACEUTICALS INCへの投資では、年間の値幅13.4000 - 20.2500と現在の15.3500を考慮します。注文は多くの場合15.3500や15.3530で行われる前に、-4.84%や-19.21%と比較されます。LBRXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
LB PHARMACEUTICALS INCの株の最高値は？
LB PHARMACEUTICALS INCの過去1年の最高値は20.2500でした。13.4000 - 20.2500内で株価は大きく変動し、15.5100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。LB PHARMACEUTICALS INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
LB PHARMACEUTICALS INCの株の最低値は？
LB PHARMACEUTICALS INC(LBRX)の年間最安値は13.4000でした。現在の15.3500や13.4000 - 20.2500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LBRXの動きはライブチャートで確認できます。
LBRXの株式分割はいつ行われましたか？
LB PHARMACEUTICALS INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.5100、-19.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.5100
- 始値
- 15.5500
- 買値
- 15.3500
- 買値
- 15.3530
- 安値
- 14.7150
- 高値
- 15.8500
- 出来高
- 111
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- -4.84%
- 6ヶ月の変化
- -19.21%
- 1年の変化
- -19.21%