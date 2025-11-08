LBRX股票今天的价格是多少？ LB PHARMACEUTICALS INC股票今天的定价为15.3500。它在14.7150 - 15.8500范围内交易，昨天的收盘价为15.5100，交易量达到111。LBRX的实时价格图表显示了这些更新。

LB PHARMACEUTICALS INC股票是否支付股息？ LB PHARMACEUTICALS INC目前的价值为15.3500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.21%和USD。实时查看图表以跟踪LBRX走势。

如何购买LBRX股票？ 您可以以15.3500的当前价格购买LB PHARMACEUTICALS INC股票。订单通常设置在15.3500或15.3530附近，而111和-1.29%显示市场活动。立即关注LBRX的实时图表更新。

如何投资LBRX股票？ 投资LB PHARMACEUTICALS INC需要考虑年度范围13.4000 - 20.2500和当前价格15.3500。许多人在以15.3500或15.3530下订单之前，会比较-4.84%和。实时查看LBRX价格图表，了解每日变化。

LB PHARMACEUTICALS INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，LB PHARMACEUTICALS INC的最高价格是20.2500。在13.4000 - 20.2500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LB PHARMACEUTICALS INC的绩效。

LB PHARMACEUTICALS INC股票的最低价格是多少？ LB PHARMACEUTICALS INC（LBRX）的最低价格为13.4000。将其与当前的15.3500和13.4000 - 20.2500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LBRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。