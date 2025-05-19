FiyatlarBölümler
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A

60.06 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LBRDA fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.96 ve Yüksek fiyatı olarak 60.64 aralığında işlem gördü.

Liberty Broadband Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
59.96 60.64
Yıllık aralık
57.56 102.38
Önceki kapanış
60.06
Açılış
59.97
Satış
60.06
Alış
60.36
Düşük
59.96
Yüksek
60.64
Hacim
314
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-0.10%
6 aylık değişim
-29.06%
Yıllık değişim
-21.44%
21 Eylül, Pazar