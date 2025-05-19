Divisas / LBRDA
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A
61.35 USD 1.59 (2.66%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LBRDA de hoy ha cambiado un 2.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.70, mientras que el máximo ha alcanzado 62.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Liberty Broadband Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LBRDA News
Rango diario
59.70 62.82
Rango anual
57.56 102.38
- Cierres anteriores
- 59.76
- Open
- 59.70
- Bid
- 61.35
- Ask
- 61.65
- Low
- 59.70
- High
- 62.82
- Volumen
- 100
- Cambio diario
- 2.66%
- Cambio mensual
- 2.05%
- Cambio a 6 meses
- -27.53%
- Cambio anual
- -19.75%
