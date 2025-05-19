通貨 / LBRDA
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A
60.06 USD 1.29 (2.10%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LBRDAの今日の為替レートは、-2.10%変化しました。日中、通貨は1あたり59.95の安値と61.67の高値で取引されました。
Liberty Broadband Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LBRDA News
1日のレンジ
59.95 61.67
1年のレンジ
57.56 102.38
- 以前の終値
- 61.35
- 始値
- 61.67
- 買値
- 60.06
- 買値
- 60.36
- 安値
- 59.95
- 高値
- 61.67
- 出来高
- 172
- 1日の変化
- -2.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- -29.06%
- 1年の変化
- -21.44%
