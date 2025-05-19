クォートセクション
LBRDA
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A

60.06 USD 1.29 (2.10%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LBRDAの今日の為替レートは、-2.10%変化しました。日中、通貨は1あたり59.95の安値と61.67の高値で取引されました。

Liberty Broadband Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
59.95 61.67
1年のレンジ
57.56 102.38
以前の終値
61.35
始値
61.67
買値
60.06
買値
60.36
安値
59.95
高値
61.67
出来高
172
1日の変化
-2.10%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
-29.06%
1年の変化
-21.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K