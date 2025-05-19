Währungen / LBRDA
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A
60.06 USD 1.29 (2.10%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LBRDA hat sich für heute um -2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.95 bis zu einem Hoch von 61.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Broadband Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LBRDA News
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Liberty Broadband stock hits 52-week low at 58.33 USD
- Earnings call transcript: Liberty Broadband misses Q2 2025 EPS forecast, stock dips
- Liberty Broadband Srs A earnings missed by $0.43, revenue topped estimates
- Charter Q2 2025 slides: modest growth disappoints as stock plunges 18%
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Oakmark Global Fund Q2 2025 Commentary
- Liberty Broadband May Be The Biggest Winner Of The Charter-Cox Merger (NASDAQ:LBRDA)
- Liberty Broadband Corporation Announces Record Date and Distribution Date for Spin-Off of GCI Liberty, Inc.
- Liberty Broadband As The Inroad Into Alaskan Telecoms (NASDAQ:LBRDA)
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Liberty Broadband Corporation Announces GCI Liberty Investor Conference Call
- KeyBanc maintains Charter stock at $500 target, sees Cox deal accretive
- UBS maintains Charter stock neutral with $400 target post-Cox deal
- Loop Capital lifts Charter stock to Buy, target to $510
Tagesspanne
59.95 61.67
Jahresspanne
57.56 102.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.35
- Eröffnung
- 61.67
- Bid
- 60.06
- Ask
- 60.36
- Tief
- 59.95
- Hoch
- 61.67
- Volumen
- 172
- Tagesänderung
- -2.10%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- -29.06%
- Jahresänderung
- -21.44%
