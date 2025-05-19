Moedas / LBRDA
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A
60.69 USD 0.66 (1.08%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LBRDA para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.69 e o mais alto foi 61.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Broadband Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LBRDA Notícias
Faixa diária
60.69 61.67
Faixa anual
57.56 102.38
- Fechamento anterior
- 61.35
- Open
- 61.67
- Bid
- 60.69
- Ask
- 60.99
- Low
- 60.69
- High
- 61.67
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- -28.31%
- Mudança anual
- -20.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh