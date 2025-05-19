Валюты / LBRDA
LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A
59.76 USD 0.09 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LBRDA за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.16, а максимальная — 59.98.
Следите за динамикой Liberty Broadband Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LBRDA
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Liberty Broadband stock hits 52-week low at 58.33 USD
- Earnings call transcript: Liberty Broadband misses Q2 2025 EPS forecast, stock dips
- Liberty Broadband Srs A earnings missed by $0.43, revenue topped estimates
- Charter Q2 2025 slides: modest growth disappoints as stock plunges 18%
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Sequoia Strategy Composite Q2 2025 Letter
- Oakmark Global Fund Q2 2025 Commentary
- Liberty Broadband May Be The Biggest Winner Of The Charter-Cox Merger (NASDAQ:LBRDA)
- Liberty Broadband Corporation Announces Record Date and Distribution Date for Spin-Off of GCI Liberty, Inc.
- Liberty Broadband As The Inroad Into Alaskan Telecoms (NASDAQ:LBRDA)
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Madison Mid Cap Fund Q1 2025 Investment Strategy Letter
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Liberty Broadband Corporation Announces GCI Liberty Investor Conference Call
- KeyBanc maintains Charter stock at $500 target, sees Cox deal accretive
- UBS maintains Charter stock neutral with $400 target post-Cox deal
- Loop Capital lifts Charter stock to Buy, target to $510
Дневной диапазон
59.16 59.98
Годовой диапазон
57.56 102.38
- Предыдущее закрытие
- 59.67
- Open
- 59.58
- Bid
- 59.76
- Ask
- 60.06
- Low
- 59.16
- High
- 59.98
- Объем
- 199
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- -0.60%
- 6-месячное изменение
- -29.41%
- Годовое изменение
- -21.83%
