LBRDA: Liberty Broadband Corporation - Class A

59.76 USD 0.09 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LBRDA за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.16, а максимальная — 59.98.

Следите за динамикой Liberty Broadband Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LBRDA

Дневной диапазон
59.16 59.98
Годовой диапазон
57.56 102.38
Предыдущее закрытие
59.67
Open
59.58
Bid
59.76
Ask
60.06
Low
59.16
High
59.98
Объем
199
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
-0.60%
6-месячное изменение
-29.41%
Годовое изменение
-21.83%
