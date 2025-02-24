FiyatlarBölümler
Dövizler / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares

88.00 USD 2.08 (2.31%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KSPI fiyatı bugün -2.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.73 ve Yüksek fiyatı olarak 90.10 aralığında işlem gördü.

Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
87.73 90.10
Yıllık aralık
75.90 116.82
Önceki kapanış
90.08
Açılış
90.08
Satış
88.00
Alış
88.30
Düşük
87.73
Yüksek
90.10
Hacim
661
Günlük değişim
-2.31%
Aylık değişim
-5.25%
6 aylık değişim
-5.17%
Yıllık değişim
-16.64%
