货币 / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
84.73 USD 0.12 (0.14%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KSPI汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点84.00和高点85.75进行交易。
关注Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
84.00 85.75
年范围
75.90 116.82
- 前一天收盘价
- 84.61
- 开盘价
- 85.00
- 卖价
- 84.73
- 买价
- 85.03
- 最低价
- 84.00
- 最高价
- 85.75
- 交易量
- 1.211 K
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- -8.77%
- 6个月变化
- -8.70%
- 年变化
- -19.74%
