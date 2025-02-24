Valute / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
88.00 USD 2.08 (2.31%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KSPI ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.73 e ad un massimo di 90.10.
Segui le dinamiche di Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KSPI News
Intervallo Giornaliero
87.73 90.10
Intervallo Annuale
75.90 116.82
- Chiusura Precedente
- 90.08
- Apertura
- 90.08
- Bid
- 88.00
- Ask
- 88.30
- Minimo
- 87.73
- Massimo
- 90.10
- Volume
- 661
- Variazione giornaliera
- -2.31%
- Variazione Mensile
- -5.25%
- Variazione Semestrale
- -5.17%
- Variazione Annuale
- -16.64%
20 settembre, sabato