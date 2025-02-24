QuotazioniSezioni
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares

88.00 USD 2.08 (2.31%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KSPI ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.73 e ad un massimo di 90.10.

Segui le dinamiche di Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
87.73 90.10
Intervallo Annuale
75.90 116.82
Chiusura Precedente
90.08
Apertura
90.08
Bid
88.00
Ask
88.30
Minimo
87.73
Massimo
90.10
Volume
661
Variazione giornaliera
-2.31%
Variazione Mensile
-5.25%
Variazione Semestrale
-5.17%
Variazione Annuale
-16.64%
