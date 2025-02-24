Währungen / KSPI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
90.08 USD 0.94 (1.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KSPI hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.60 bis zu einem Hoch von 92.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSPI News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Kaspi stock rating to Neutral amid growth pressures
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Joint Stock Company Kaspi.kz 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI): A Bull Case Theory
- Kaspi.kz shares soar over 7% as Q2 revenue tops estimates
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Kaspi.kz releases 2024 annual report and financial statements
- Kaspi’s Growth Looks Promising With Banking Acquisition In Turkey
- Kaspi: A Long-Term Compunder Navigating A Year Of Noise (NASDAQ:KSPI)
- Kaspi: Strong Buy For Value Investors; Dividend Investors Keep A Close Watch (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
89.60 92.99
Jahresspanne
75.90 116.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.14
- Eröffnung
- 90.10
- Bid
- 90.08
- Ask
- 90.38
- Tief
- 89.60
- Hoch
- 92.99
- Volumen
- 1.758 K
- Tagesänderung
- 1.05%
- Monatsänderung
- -3.01%
- 6-Monatsänderung
- -2.93%
- Jahresänderung
- -14.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K