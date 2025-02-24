KurseKategorien
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares

90.08 USD 0.94 (1.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KSPI hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.60 bis zu einem Hoch von 92.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
89.60 92.99
Jahresspanne
75.90 116.82
Vorheriger Schlusskurs
89.14
Eröffnung
90.10
Bid
90.08
Ask
90.38
Tief
89.60
Hoch
92.99
Volumen
1.758 K
Tagesänderung
1.05%
Monatsänderung
-3.01%
6-Monatsänderung
-2.93%
Jahresänderung
-14.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K