Devises / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
88.00 USD 2.08 (2.31%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KSPI a changé de -2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.73 et à un maximum de 90.10.
Suivez la dynamique Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KSPI Nouvelles
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Kaspi stock rating to Neutral amid growth pressures
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Joint Stock Company Kaspi.kz 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI): A Bull Case Theory
- Kaspi.kz shares soar over 7% as Q2 revenue tops estimates
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Kaspi.kz releases 2024 annual report and financial statements
- Kaspi’s Growth Looks Promising With Banking Acquisition In Turkey
- Kaspi: A Long-Term Compunder Navigating A Year Of Noise (NASDAQ:KSPI)
- Kaspi: Strong Buy For Value Investors; Dividend Investors Keep A Close Watch (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
87.73 90.10
Range Annuel
75.90 116.82
- Clôture Précédente
- 90.08
- Ouverture
- 90.08
- Bid
- 88.00
- Ask
- 88.30
- Plus Bas
- 87.73
- Plus Haut
- 90.10
- Volume
- 661
- Changement quotidien
- -2.31%
- Changement Mensuel
- -5.25%
- Changement à 6 Mois
- -5.17%
- Changement Annuel
- -16.64%
20 septembre, samedi