KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares

88.00 USD 2.08 (2.31%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KSPI a changé de -2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.73 et à un maximum de 90.10.

Suivez la dynamique Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

KSPI Nouvelles

Range quotidien
87.73 90.10
Range Annuel
75.90 116.82
Clôture Précédente
90.08
Ouverture
90.08
Bid
88.00
Ask
88.30
Plus Bas
87.73
Plus Haut
90.10
Volume
661
Changement quotidien
-2.31%
Changement Mensuel
-5.25%
Changement à 6 Mois
-5.17%
Changement Annuel
-16.64%
