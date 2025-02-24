CotizacionesSecciones
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares

89.14 USD 4.41 (5.20%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KSPI de hoy ha cambiado un 5.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.01, mientras que el máximo ha alcanzado 90.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
85.01 90.28
Rango anual
75.90 116.82
Cierres anteriores
84.73
Open
85.14
Bid
89.14
Ask
89.44
Low
85.01
High
90.28
Volumen
1.257 K
Cambio diario
5.20%
Cambio mensual
-4.03%
Cambio a 6 meses
-3.94%
Cambio anual
-15.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B