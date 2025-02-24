Divisas / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
89.14 USD 4.41 (5.20%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KSPI de hoy ha cambiado un 5.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.01, mientras que el máximo ha alcanzado 90.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
85.01 90.28
Rango anual
75.90 116.82
- Cierres anteriores
- 84.73
- Open
- 85.14
- Bid
- 89.14
- Ask
- 89.44
- Low
- 85.01
- High
- 90.28
- Volumen
- 1.257 K
- Cambio diario
- 5.20%
- Cambio mensual
- -4.03%
- Cambio a 6 meses
- -3.94%
- Cambio anual
- -15.56%
