KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
91.20 USD 2.06 (2.31%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KSPI para hoje mudou para 2.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.60 e o mais alto foi 91.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
89.60 91.98
Faixa anual
75.90 116.82
- Fechamento anterior
- 89.14
- Open
- 90.10
- Bid
- 91.20
- Ask
- 91.50
- Low
- 89.60
- High
- 91.98
- Volume
- 168
- Mudança diária
- 2.31%
- Mudança mensal
- -1.81%
- Mudança de 6 meses
- -1.72%
- Mudança anual
- -13.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh