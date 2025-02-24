クォートセクション
通貨 / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares

90.08 USD 0.94 (1.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KSPIの今日の為替レートは、1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり89.60の安値と92.99の高値で取引されました。

Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
89.60 92.99
1年のレンジ
75.90 116.82
以前の終値
89.14
始値
90.10
買値
90.08
買値
90.38
安値
89.60
高値
92.99
出来高
1.758 K
1日の変化
1.05%
1ヶ月の変化
-3.01%
6ヶ月の変化
-2.93%
1年の変化
-14.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K