通貨 / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
90.08 USD 0.94 (1.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KSPIの今日の為替レートは、1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり89.60の安値と92.99の高値で取引されました。
Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSPI News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Kaspi stock rating to Neutral amid growth pressures
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Joint Stock Company Kaspi.kz 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI): A Bull Case Theory
- Kaspi.kz shares soar over 7% as Q2 revenue tops estimates
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Kaspi.kz releases 2024 annual report and financial statements
- Kaspi’s Growth Looks Promising With Banking Acquisition In Turkey
- Kaspi: A Long-Term Compunder Navigating A Year Of Noise (NASDAQ:KSPI)
- Kaspi: Strong Buy For Value Investors; Dividend Investors Keep A Close Watch (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
89.60 92.99
1年のレンジ
75.90 116.82
- 以前の終値
- 89.14
- 始値
- 90.10
- 買値
- 90.08
- 買値
- 90.38
- 安値
- 89.60
- 高値
- 92.99
- 出来高
- 1.758 K
- 1日の変化
- 1.05%
- 1ヶ月の変化
- -3.01%
- 6ヶ月の変化
- -2.93%
- 1年の変化
- -14.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K