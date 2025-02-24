통화 / KSPI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
88.00 USD 2.08 (2.31%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KSPI 환율이 오늘 -2.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 87.73이고 고가는 90.10이었습니다.
Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSPI News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Kaspi stock rating to Neutral amid growth pressures
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Joint Stock Company Kaspi.kz 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI): A Bull Case Theory
- Kaspi.kz shares soar over 7% as Q2 revenue tops estimates
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Kaspi.kz releases 2024 annual report and financial statements
- Kaspi’s Growth Looks Promising With Banking Acquisition In Turkey
- Kaspi: A Long-Term Compunder Navigating A Year Of Noise (NASDAQ:KSPI)
- Kaspi: Strong Buy For Value Investors; Dividend Investors Keep A Close Watch (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
87.73 90.10
년간 변동
75.90 116.82
- 이전 종가
- 90.08
- 시가
- 90.08
- Bid
- 88.00
- Ask
- 88.30
- 저가
- 87.73
- 고가
- 90.10
- 볼륨
- 661
- 일일 변동
- -2.31%
- 월 변동
- -5.25%
- 6개월 변동
- -5.17%
- 년간 변동율
- -16.64%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K