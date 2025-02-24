Валюты / KSPI
KSPI: Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
84.73 USD 0.12 (0.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KSPI за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.00, а максимальная — 85.75.
Следите за динамикой Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KSPI
- Индекс KASE продолжает бить рекорды, а тенге — на 1-месячных минимумах
- JP Morgan raises Upstart, cuts CompoSecure, Riskified on shifting fintech outlo
- JPMorgan downgrades Kaspi stock rating to Neutral amid growth pressures
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Joint Stock Company Kaspi.kz 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI): A Bull Case Theory
- Kaspi.kz shares soar over 7% as Q2 revenue tops estimates
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Kaspi.kz releases 2024 annual report and financial statements
- Kaspi’s Growth Looks Promising With Banking Acquisition In Turkey
- Kaspi: A Long-Term Compunder Navigating A Year Of Noise (NASDAQ:KSPI)
- Kaspi: Strong Buy For Value Investors; Dividend Investors Keep A Close Watch (NASDAQ:KSPI)
- Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
84.00 85.75
Годовой диапазон
75.90 116.82
- Предыдущее закрытие
- 84.61
- Open
- 85.00
- Bid
- 84.73
- Ask
- 85.03
- Low
- 84.00
- High
- 85.75
- Объем
- 1.211 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -8.77%
- 6-месячное изменение
- -8.70%
- Годовое изменение
- -19.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.