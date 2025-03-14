- Genel bakış
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA fiyatı bugün 0.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.59 ve Yüksek fiyatı olarak 40.77 aralığında işlem gördü.
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KSA haberleri
Sıkça sorulan sorular
KSA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedi 40.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.59 - 40.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.50 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 512 değerine ulaştı. KSA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedi şu anda 40.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.14% ve USD değerlerini izler. KSA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
KSA hisse senedi nasıl alınır?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisselerini şu anki 40.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.70 ve Ask 41.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 512 ve günlük değişim oranı 0.27% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KSA fiyat hareketlerini takip edin.
KSA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 36.36 - 42.55 ve mevcut fiyatı 40.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.70 veya Ask 41.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.54% ve 6 aylık değişim oranı 1.65% değerlerini karşılaştırır. KSA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedi yıllık olarak 42.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 36.36 - 42.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.50 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF performansını takip edin.
iShares MSCI Saudi Arabia ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 36.36 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 36.36 - 42.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KSA fiyat hareketlerini izleyin.
KSA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 40.50 ve yıllık değişim oranı -3.14% değerlerinde görülebilir.
