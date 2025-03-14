- Übersicht
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
Der Wechselkurs von KSA hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.59 bis zu einem Hoch von 40.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KSA heute?
Die Aktie von iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) notiert heute bei 40.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 40.59 - 40.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.50 und das Handelsvolumen erreichte 513. Das Live-Chart von KSA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KSA Dividenden?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF wird derzeit mit 40.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KSA zu verfolgen.
Wie kaufe ich KSA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) zum aktuellen Kurs von 40.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.67 oder 40.97 platziert, während 513 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KSA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KSA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF müssen die jährliche Spanne 36.36 - 42.55 und der aktuelle Kurs 40.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.47% und 1.57%, bevor sie Orders zu 40.67 oder 40.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KSA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) im vergangenen Jahr lag bei 42.55. Innerhalb von 36.36 - 42.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) im Laufe des Jahres betrug 36.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.67 und der Spanne 36.36 - 42.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KSA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KSA statt?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.50 und -3.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.50
- Eröffnung
- 40.59
- Bid
- 40.67
- Ask
- 40.97
- Tief
- 40.59
- Hoch
- 40.77
- Volumen
- 513
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 0.47%
- 6-Monatsänderung
- 1.57%
- Jahresänderung
- -3.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%