KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF

40.70 USD 0.20 (0.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KSA汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点40.59和高点40.77进行交易。

关注iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KSA股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票今天的定价为40.70。它在40.59 - 40.77范围内交易，昨天的收盘价为40.50，交易量达到512。KSA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF目前的价值为40.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.14%和USD。实时查看图表以跟踪KSA走势。

如何购买KSA股票？

您可以以40.70的当前价格购买iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票。订单通常设置在40.70或41.00附近，而512和0.27%显示市场活动。立即关注KSA的实时图表更新。

如何投资KSA股票？

投资iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF需要考虑年度范围36.36 - 42.55和当前价格40.70。许多人在以40.70或41.00下订单之前，会比较0.54%和。实时查看KSA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Saudi Arabia ETF的最高价格是42.55。在36.36 - 42.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF的绩效。

iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Saudi Arabia ETF（KSA）的最低价格为36.36。将其与当前的40.70和36.36 - 42.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KSA股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.50和-3.14%中可见。

日范围
40.59 40.77
年范围
36.36 42.55
前一天收盘价
40.50
开盘价
40.59
卖价
40.70
买价
41.00
最低价
40.59
最高价
40.77
交易量
512
日变化
0.49%
月变化
0.54%
6个月变化
1.65%
年变化
-3.14%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%