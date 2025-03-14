KSA股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票今天的定价为40.70。它在40.59 - 40.77范围内交易，昨天的收盘价为40.50，交易量达到512。KSA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF目前的价值为40.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.14%和USD。实时查看图表以跟踪KSA走势。

如何购买KSA股票？ 您可以以40.70的当前价格购买iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票。订单通常设置在40.70或41.00附近，而512和0.27%显示市场活动。立即关注KSA的实时图表更新。

如何投资KSA股票？ 投资iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF需要考虑年度范围36.36 - 42.55和当前价格40.70。许多人在以40.70或41.00下订单之前，会比较0.54%和。实时查看KSA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares MSCI Saudi Arabia ETF的最高价格是42.55。在36.36 - 42.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF的绩效。

iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票的最低价格是多少？ iShares MSCI Saudi Arabia ETF（KSA）的最低价格为36.36。将其与当前的40.70和36.36 - 42.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。