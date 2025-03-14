KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
今日KSA汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点40.59和高点40.77进行交易。
关注iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSA新闻
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- KSA: Come Hell Or High Water, Saudi Arabia Will Develop (NYSEARCA:KSA)
- KSA: Saudi Arabia Stocks Sagging In 2025 (NYSEARCA:KSA)
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- KSA: Government Investments Might Boost Return But At Far Too High Risks (NYSEARCA:KSA)
- NMAI: Attractive Strategy, But Failing To Cover Its Whopping Distributions (NYSE:NMAI)
- Global Economic Outlook: March 2025
- QAT ETF: An LNG-Infused GDP Growth Spurt Beckons (NASDAQ:QAT)
常见问题解答
KSA股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票今天的定价为40.70。它在40.59 - 40.77范围内交易，昨天的收盘价为40.50，交易量达到512。KSA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF目前的价值为40.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.14%和USD。实时查看图表以跟踪KSA走势。
如何购买KSA股票？
您可以以40.70的当前价格购买iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票。订单通常设置在40.70或41.00附近，而512和0.27%显示市场活动。立即关注KSA的实时图表更新。
如何投资KSA股票？
投资iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF需要考虑年度范围36.36 - 42.55和当前价格40.70。许多人在以40.70或41.00下订单之前，会比较0.54%和。实时查看KSA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Saudi Arabia ETF的最高价格是42.55。在36.36 - 42.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF的绩效。
iShares MSCI Saudi Arabia ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Saudi Arabia ETF（KSA）的最低价格为36.36。将其与当前的40.70和36.36 - 42.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KSA股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.50和-3.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.50
- 开盘价
- 40.59
- 卖价
- 40.70
- 买价
- 41.00
- 最低价
- 40.59
- 最高价
- 40.77
- 交易量
- 512
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 1.65%
- 年变化
- -3.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%