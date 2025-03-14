- Обзор рынка
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
Курс KSA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.59, а максимальная — 40.77.
Следите за динамикой iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KSA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KSA сегодня?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) сегодня оценивается на уровне 40.70. Инструмент торгуется в пределах 40.59 - 40.77, вчерашнее закрытие составило 40.50, а торговый объем достиг 512. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF в настоящее время оценивается в 40.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.14% и USD. Отслеживайте движения KSA на графике в реальном времени.
Как купить акции KSA?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) по текущей цене 40.70. Ордера обычно размещаются около 40.70 или 41.00, тогда как 512 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KSA?
Инвестирование в iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF предполагает учет годового диапазона 36.36 - 42.55 и текущей цены 40.70. Многие сравнивают 0.54% и 1.65% перед размещением ордеров на 40.70 или 41.00. Изучайте ежедневные изменения цены KSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) за последний год составила 42.55. Акции заметно колебались в пределах 36.36 - 42.55, сравнение с 40.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) за год составила 36.36. Сравнение с текущими 40.70 и 36.36 - 42.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KSA?
В прошлом iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.50 и -3.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.50
- Open
- 40.59
- Bid
- 40.70
- Ask
- 41.00
- Low
- 40.59
- High
- 40.77
- Объем
- 512
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 1.65%
- Годовое изменение
- -3.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%