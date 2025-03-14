- Aperçu
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
Le taux de change de KSA a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.59 et à un maximum de 40.77.
Suivez la dynamique iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KSA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KSA aujourd'hui ?
L'action iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF est cotée à 40.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans 40.59 - 40.77, a clôturé hier à 40.50 et son volume d'échange a atteint 572. Le graphique en temps réel du cours de KSA présente ces mises à jour.
L'action iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF est actuellement valorisé à 40.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KSA.
Comment acheter des actions KSA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF au cours actuel de 40.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.69 ou de 40.99, le 572 et le 0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KSA ?
Investir dans iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.36 - 42.55 et le prix actuel 40.69. Beaucoup comparent 0.52% et 1.62% avant de passer des ordres à 40.69 ou 40.99. Consultez le graphique du cours de KSA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Saudi Arabia ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Saudi Arabia ETF l'année dernière était 42.55. Au cours de 36.36 - 42.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Saudi Arabia ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) sur l'année a été 36.36. Sa comparaison avec 40.69 et 36.36 - 42.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KSA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KSA a-t-elle été divisée ?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.50 et -3.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.50
- Ouverture
- 40.59
- Bid
- 40.69
- Ask
- 40.99
- Plus Bas
- 40.59
- Plus Haut
- 40.77
- Volume
- 572
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 0.52%
- Changement à 6 Mois
- 1.62%
- Changement Annuel
- -3.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%