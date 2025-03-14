- 概要
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSAの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり40.59の安値と40.77の高値で取引されました。
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KSA株の現在の価格は？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株価は本日40.70です。40.59 - 40.77内で取引され、前日の終値は40.50、取引量は512に達しました。KSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株は配当を出しますか？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの現在の価格は40.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.14%やUSDにも注目します。KSAの動きはライブチャートで確認できます。
KSA株を買う方法は？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株は現在40.70で購入可能です。注文は通常40.70または41.00付近で行われ、512や0.27%が市場の動きを示します。KSAの最新情報はライブチャートで確認できます。
KSA株に投資する方法は？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFへの投資では、年間の値幅36.36 - 42.55と現在の40.70を考慮します。注文は多くの場合40.70や41.00で行われる前に、0.54%や1.65%と比較されます。KSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Saudi Arabia ETFの過去1年の最高値は42.55でした。36.36 - 42.55内で株価は大きく変動し、40.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Saudi Arabia ETF(KSA)の年間最安値は36.36でした。現在の40.70や36.36 - 42.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KSAの動きはライブチャートで確認できます。
KSAの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.50、-3.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.50
- 始値
- 40.59
- 買値
- 40.70
- 買値
- 41.00
- 安値
- 40.59
- 高値
- 40.77
- 出来高
- 512
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 0.54%
- 6ヶ月の変化
- 1.65%
- 1年の変化
- -3.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%