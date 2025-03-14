iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの現在の価格は40.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.14%やUSDにも注目します。KSAの動きはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Saudi Arabia ETFの過去1年の最高値は42.55でした。36.36 - 42.55内で株価は大きく変動し、40.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Saudi Arabia ETF(KSA)の年間最安値は36.36でした。現在の40.70や36.36 - 42.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KSAの動きはライブチャートで確認できます。