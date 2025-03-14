クォートセクション
通貨 / KSA
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF

40.70 USD 0.20 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KSAの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり40.59の安値と40.77の高値で取引されました。

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KSA株の現在の価格は？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株価は本日40.70です。40.59 - 40.77内で取引され、前日の終値は40.50、取引量は512に達しました。KSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株は配当を出しますか？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの現在の価格は40.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.14%やUSDにも注目します。KSAの動きはライブチャートで確認できます。

KSA株を買う方法は？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株は現在40.70で購入可能です。注文は通常40.70または41.00付近で行われ、512や0.27%が市場の動きを示します。KSAの最新情報はライブチャートで確認できます。

KSA株に投資する方法は？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFへの投資では、年間の値幅36.36 - 42.55と現在の40.70を考慮します。注文は多くの場合40.70や41.00で行われる前に、0.54%や1.65%と比較されます。KSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Saudi Arabia ETFの過去1年の最高値は42.55でした。36.36 - 42.55内で株価は大きく変動し、40.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Saudi Arabia ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Saudi Arabia ETF(KSA)の年間最安値は36.36でした。現在の40.70や36.36 - 42.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KSAの動きはライブチャートで確認できます。

KSAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.50、-3.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.59 40.77
1年のレンジ
36.36 42.55
以前の終値
40.50
始値
40.59
買値
40.70
買値
41.00
安値
40.59
高値
40.77
出来高
512
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
0.54%
6ヶ月の変化
1.65%
1年の変化
-3.14%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.06 M
期待
4.00 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.5%
期待
-0.2%
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.182%
期待
1.650%