KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
Il tasso di cambio KSA ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.59 e ad un massimo di 40.77.
Segui le dinamiche di iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KSA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KSA oggi?
Oggi le azioni iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF sono prezzate a 40.69. Viene scambiato all'interno di 40.59 - 40.77, la chiusura di ieri è stata 40.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 572. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KSA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF pagano dividendi?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF è attualmente valutato a 40.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KSA.
Come acquistare azioni KSA?
Puoi acquistare azioni iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF al prezzo attuale di 40.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.69 o 40.99, mentre 572 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KSA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KSA?
Investire in iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF implica considerare l'intervallo annuale 36.36 - 42.55 e il prezzo attuale 40.69. Molti confrontano 0.52% e 1.62% prima di effettuare ordini su 40.69 o 40.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KSA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Saudi Arabia ETF nell'ultimo anno è stato 42.55. All'interno di 36.36 - 42.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) nel corso dell'anno è stato 36.36. Confrontandolo con gli attuali 40.69 e 36.36 - 42.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KSA?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.50 e -3.17%.
- Chiusura Precedente
- 40.50
- Apertura
- 40.59
- Bid
- 40.69
- Ask
- 40.99
- Minimo
- 40.59
- Massimo
- 40.77
- Volume
- 572
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- 1.62%
- Variazione Annuale
- -3.17%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Agire
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%