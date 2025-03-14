- Visão do mercado
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
A taxa do KSA para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.59 e o mais alto foi 40.77.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KSA hoje?
Hoje iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) está avaliado em 40.70. O instrumento é negociado dentro de 40.59 - 40.77, o fechamento de ontem foi 40.50, e o volume de negociação atingiu 512. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KSA em tempo real.
As ações de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF está avaliado em 40.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.14% e USD. Monitore os movimentos de KSA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KSA?
Você pode comprar ações de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) pelo preço atual 40.70. Ordens geralmente são executadas perto de 40.70 ou 41.00, enquanto 512 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KSA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KSA?
Investir em iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF envolve considerar a faixa anual 36.36 - 42.55 e o preço atual 40.70. Muitos comparam 0.54% e 1.65% antes de enviar ordens em 40.70 ou 41.00. Estude as mudanças diárias de preço de KSA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
O maior preço de iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) no último ano foi 42.55. As ações oscilaram bastante dentro de 36.36 - 42.55, e a comparação com 40.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
O menor preço de iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) no ano foi 36.36. A comparação com o preço atual 40.70 e 36.36 - 42.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KSA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KSA?
No passado iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.50 e -3.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.50
- Open
- 40.59
- Bid
- 40.70
- Ask
- 41.00
- Low
- 40.59
- High
- 40.77
- Volume
- 512
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 0.54%
- Mudança de 6 meses
- 1.65%
- Mudança anual
- -3.14%
