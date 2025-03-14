- Panorámica
KSA: iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF
El tipo de cambio de KSA de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.59, mientras que el máximo ha alcanzado 40.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KSA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KSA hoy?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) se evalúa hoy en 40.70. El instrumento se negocia dentro de 40.59 - 40.77; el cierre de ayer ha sido 40.50 y el volumen comercial ha alcanzado 512. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KSA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF se evalúa actualmente en 40.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.14% y USD. Monitoree los movimientos de KSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KSA?
Puede comprar acciones de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) al precio actual de 40.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.70 o 41.00, mientras que 512 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KSA?
Invertir en iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF implica tener en cuenta el rango anual 36.36 - 42.55 y el precio actual 40.70. Muchos comparan 0.54% y 1.65% antes de colocar órdenes en 40.70 o 41.00. Estudie los cambios diarios de precios de KSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) en el último año ha sido 42.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.36 - 42.55, una comparación con 40.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Saudi Arabia ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) para el año ha sido 36.36. La comparación con los actuales 40.70 y 36.36 - 42.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KSA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KSA?
En el pasado, iShares Trust iShares MSCI Saudi Arabia ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.50 y -3.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.50
- Open
- 40.59
- Bid
- 40.70
- Ask
- 41.00
- Low
- 40.59
- High
- 40.77
- Volumen
- 512
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 0.54%
- Cambio a 6 meses
- 1.65%
- Cambio anual
- -3.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%