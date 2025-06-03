Dövizler / KPRX
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.53 USD 0.12 (4.53%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KPRX fiyatı bugün -4.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.53 ve Yüksek fiyatı olarak 2.67 aralığında işlem gördü.
Kiora Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KPRX haberleri
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
Günlük aralık
2.53 2.67
Yıllık aralık
2.43 4.18
- Önceki kapanış
- 2.65
- Açılış
- 2.55
- Satış
- 2.53
- Alış
- 2.83
- Düşük
- 2.53
- Yüksek
- 2.67
- Hacim
- 104
- Günlük değişim
- -4.53%
- Aylık değişim
- -8.00%
- 6 aylık değişim
- -16.50%
- Yıllık değişim
- -31.06%
