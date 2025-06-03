Moedas / KPRX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.65 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KPRX para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.61 e o mais alto foi 2.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Kiora Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KPRX Notícias
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
Faixa diária
2.61 2.67
Faixa anual
2.43 4.18
- Fechamento anterior
- 2.65
- Open
- 2.67
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.61
- High
- 2.67
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -3.64%
- Mudança de 6 meses
- -12.54%
- Mudança anual
- -27.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh