通貨 / KPRX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.65 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KPRXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり2.61の安値と2.67の高値で取引されました。
Kiora Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KPRX News
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
1日のレンジ
2.61 2.67
1年のレンジ
2.43 4.18
- 以前の終値
- 2.65
- 始値
- 2.67
- 買値
- 2.65
- 買値
- 2.95
- 安値
- 2.61
- 高値
- 2.67
- 出来高
- 45
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -3.64%
- 6ヶ月の変化
- -12.54%
- 1年の変化
- -27.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K