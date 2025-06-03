Divisas / KPRX
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.65 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KPRX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.63, mientras que el máximo ha alcanzado 2.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kiora Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KPRX News
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
Rango diario
2.63 2.74
Rango anual
2.43 4.18
- Cierres anteriores
- 2.65
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.63
- High
- 2.74
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -3.64%
- Cambio a 6 meses
- -12.54%
- Cambio anual
- -27.79%
