KurseKategorien
Währungen / KPRX
Zurück zum Aktien

KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc

2.60 USD 0.05 (1.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KPRX hat sich für heute um -1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.55 bis zu einem Hoch von 2.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kiora Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KPRX News

Tagesspanne
2.55 2.67
Jahresspanne
2.43 4.18
Vorheriger Schlusskurs
2.65
Eröffnung
2.55
Bid
2.60
Ask
2.90
Tief
2.55
Hoch
2.67
Volumen
51
Tagesänderung
-1.89%
Monatsänderung
-5.45%
6-Monatsänderung
-14.19%
Jahresänderung
-29.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K