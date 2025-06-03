Währungen / KPRX
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.60 USD 0.05 (1.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KPRX hat sich für heute um -1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.55 bis zu einem Hoch von 2.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kiora Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.55 2.67
Jahresspanne
2.43 4.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.65
- Eröffnung
- 2.55
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Tief
- 2.55
- Hoch
- 2.67
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -1.89%
- Monatsänderung
- -5.45%
- 6-Monatsänderung
- -14.19%
- Jahresänderung
- -29.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K