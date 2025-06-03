Валюты / KPRX
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.65 USD 0.04 (1.53%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KPRX за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.58, а максимальная — 2.67.
Следите за динамикой Kiora Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KPRX
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
Дневной диапазон
2.58 2.67
Годовой диапазон
2.43 4.18
- Предыдущее закрытие
- 2.61
- Open
- 2.58
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.58
- High
- 2.67
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- -3.64%
- 6-месячное изменение
- -12.54%
- Годовое изменение
- -27.79%
