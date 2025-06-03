Valute / KPRX
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.53 USD 0.12 (4.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KPRX ha avuto una variazione del -4.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.53 e ad un massimo di 2.67.
Segui le dinamiche di Kiora Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.53 2.67
Intervallo Annuale
2.43 4.18
- Chiusura Precedente
- 2.65
- Apertura
- 2.55
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Minimo
- 2.53
- Massimo
- 2.67
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- -4.53%
- Variazione Mensile
- -8.00%
- Variazione Semestrale
- -16.50%
- Variazione Annuale
- -31.06%
21 settembre, domenica