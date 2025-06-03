Devises / KPRX
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.53 USD 0.12 (4.53%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KPRX a changé de -4.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.53 et à un maximum de 2.67.
Suivez la dynamique Kiora Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KPRX Nouvelles
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
Range quotidien
2.53 2.67
Range Annuel
2.43 4.18
- Clôture Précédente
- 2.65
- Ouverture
- 2.55
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Plus Bas
- 2.53
- Plus Haut
- 2.67
- Volume
- 104
- Changement quotidien
- -4.53%
- Changement Mensuel
- -8.00%
- Changement à 6 Mois
- -16.50%
- Changement Annuel
- -31.06%
20 septembre, samedi