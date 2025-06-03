통화 / KPRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KPRX: Kiora Pharmaceuticals Inc
2.53 USD 0.12 (4.53%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KPRX 환율이 오늘 -4.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.53이고 고가는 2.67이었습니다.
Kiora Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KPRX News
- Kiora pharma reports Q2 results, advances retinal disease trials
- Vicarious Surgical appoints Stephen From as new CEO
- Kiora Pharmaceuticals stock rises after receiving patent for KIO-104
- Kiora Pharmaceuticals receives patent for ocular disease treatment
- Kiora Pharmaceuticals (KPRX) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- kiora pharmaceuticals reports results of annual shareholder meeting
- Kiora Pharmaceuticals inks potential $110 million deal with Senju
일일 변동 비율
2.53 2.67
년간 변동
2.43 4.18
- 이전 종가
- 2.65
- 시가
- 2.55
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- 저가
- 2.53
- 고가
- 2.67
- 볼륨
- 104
- 일일 변동
- -4.53%
- 월 변동
- -8.00%
- 6개월 변동
- -16.50%
- 년간 변동율
- -31.06%
20 9월, 토요일