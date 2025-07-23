Dövizler / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
40.02 USD 1.29 (3.12%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KNX fiyatı bugün -3.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.93 ve Yüksek fiyatı olarak 41.74 aralığında işlem gördü.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KNX haberleri
Günlük aralık
39.93 41.74
Yıllık aralık
36.69 61.51
- Önceki kapanış
- 41.31
- Açılış
- 41.04
- Satış
- 40.02
- Alış
- 40.32
- Düşük
- 39.93
- Yüksek
- 41.74
- Hacim
- 7.361 K
- Günlük değişim
- -3.12%
- Aylık değişim
- -7.36%
- 6 aylık değişim
- -6.28%
- Yıllık değişim
- -25.67%
21 Eylül, Pazar