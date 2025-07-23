통화 / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
40.02 USD 1.29 (3.12%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KNX 환율이 오늘 -3.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.93이고 고가는 41.74이었습니다.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KNX News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- This J B Hunt Transport Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Ciena (NYSE:CIEN), JB Hunt Transport Servs (NASDAQ:JBHT)
- UBS downgrades Knight-Swift, Schneider and J.B. Hunt on weak truck demand
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- Knight-Swift backs proposed Union Pacific-Norfolk Southern merger
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Old Dominion (ODFL) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
- Landstar (LSTR) Down 0.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Knight Transportation stock rating reiterated by Benchmark with $55 target
- Knight-Swift (KNX) Down 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Rubio announces halt to worker visas for commercial truck drivers
- Knight-Swift Q2 Earnings Surpass Estimates, Improve Year Over Year
- Knight-Swift declares quarterly dividend of $0.18 per share
- Knight-Swift Transportation: Reiterate Hold Until Earnings Growth Inflects Upwards (KNX)
- Nasdaq To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Henry Schein (NASDAQ:HSIC), Imax (NYSE:IMAX)
- Knight Transportation stock price target raised to $47 by Stifel
- Knight Transportation stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KNX)
- Knight-Swift (KNX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Knight-Swift (KNX) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Knight-Swift Q2 2025 EPS beats, stock rises 1.35%
- Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Q2 Earnings Beat Estimates
일일 변동 비율
39.93 41.74
년간 변동
36.69 61.51
- 이전 종가
- 41.31
- 시가
- 41.04
- Bid
- 40.02
- Ask
- 40.32
- 저가
- 39.93
- 고가
- 41.74
- 볼륨
- 7.361 K
- 일일 변동
- -3.12%
- 월 변동
- -7.36%
- 6개월 변동
- -6.28%
- 년간 변동율
- -25.67%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K