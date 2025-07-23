通貨 / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
41.31 USD 0.44 (1.05%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNXの今日の為替レートは、-1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり41.10の安値と42.41の高値で取引されました。
Knight-Swift Transportation Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
41.10 42.41
1年のレンジ
36.69 61.51
- 以前の終値
- 41.75
- 始値
- 41.87
- 買値
- 41.31
- 買値
- 41.61
- 安値
- 41.10
- 高値
- 42.41
- 出来高
- 6.926 K
- 1日の変化
- -1.05%
- 1ヶ月の変化
- -4.38%
- 6ヶ月の変化
- -3.26%
- 1年の変化
- -23.27%
