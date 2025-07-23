クォートセクション
KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc

41.31 USD 0.44 (1.05%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNXの今日の為替レートは、-1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり41.10の安値と42.41の高値で取引されました。

Knight-Swift Transportation Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
41.10 42.41
1年のレンジ
36.69 61.51
以前の終値
41.75
始値
41.87
買値
41.31
買値
41.61
安値
41.10
高値
42.41
出来高
6.926 K
1日の変化
-1.05%
1ヶ月の変化
-4.38%
6ヶ月の変化
-3.26%
1年の変化
-23.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K