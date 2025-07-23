货币 / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
42.66 USD 0.09 (0.21%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KNX汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点42.39和高点42.79进行交易。
关注Knight-Swift Transportation Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KNX新闻
日范围
42.39 42.79
年范围
36.69 61.51
- 前一天收盘价
- 42.57
- 开盘价
- 42.44
- 卖价
- 42.66
- 买价
- 42.96
- 最低价
- 42.39
- 最高价
- 42.79
- 交易量
- 421
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- -1.25%
- 6个月变化
- -0.09%
- 年变化
- -20.77%
