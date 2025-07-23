Währungen / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
41.31 USD 0.44 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNX hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.10 bis zu einem Hoch von 42.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Knight-Swift Transportation Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KNX News
Tagesspanne
41.10 42.41
Jahresspanne
36.69 61.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.75
- Eröffnung
- 41.87
- Bid
- 41.31
- Ask
- 41.61
- Tief
- 41.10
- Hoch
- 42.41
- Volumen
- 6.926 K
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- -4.38%
- 6-Monatsänderung
- -3.26%
- Jahresänderung
- -23.27%
