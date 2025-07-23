KurseKategorien
Währungen / KNX
Zurück zum Aktien

KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc

41.31 USD 0.44 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KNX hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.10 bis zu einem Hoch von 42.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Knight-Swift Transportation Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNX News

Tagesspanne
41.10 42.41
Jahresspanne
36.69 61.51
Vorheriger Schlusskurs
41.75
Eröffnung
41.87
Bid
41.31
Ask
41.61
Tief
41.10
Hoch
42.41
Volumen
6.926 K
Tagesänderung
-1.05%
Monatsänderung
-4.38%
6-Monatsänderung
-3.26%
Jahresänderung
-23.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K