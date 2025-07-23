Divisas / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
41.75 USD 0.82 (1.93%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KNX de hoy ha cambiado un -1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.47, mientras que el máximo ha alcanzado 43.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Knight-Swift Transportation Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
41.47 43.47
Rango anual
36.69 61.51
- Cierres anteriores
- 42.57
- Open
- 42.44
- Bid
- 41.75
- Ask
- 42.05
- Low
- 41.47
- High
- 43.47
- Volumen
- 7.148 K
- Cambio diario
- -1.93%
- Cambio mensual
- -3.36%
- Cambio a 6 meses
- -2.22%
- Cambio anual
- -22.46%
