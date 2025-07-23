CotizacionesSecciones
KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc

41.75 USD 0.82 (1.93%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KNX de hoy ha cambiado un -1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.47, mientras que el máximo ha alcanzado 43.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Knight-Swift Transportation Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNX News

Rango diario
41.47 43.47
Rango anual
36.69 61.51
Cierres anteriores
42.57
Open
42.44
Bid
41.75
Ask
42.05
Low
41.47
High
43.47
Volumen
7.148 K
Cambio diario
-1.93%
Cambio mensual
-3.36%
Cambio a 6 meses
-2.22%
Cambio anual
-22.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B