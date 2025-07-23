Moedas / KNX
KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
41.80 USD 0.05 (0.12%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KNX para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.60 e o mais alto foi 42.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Knight-Swift Transportation Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41.60 42.12
Faixa anual
36.69 61.51
- Fechamento anterior
- 41.75
- Open
- 41.87
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Low
- 41.60
- High
- 42.12
- Volume
- 220
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- -3.24%
- Mudança de 6 meses
- -2.11%
- Mudança anual
- -22.36%
