KNX: Knight-Swift Transportation Holdings Inc
40.02 USD 1.29 (3.12%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KNX a changé de -3.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.93 et à un maximum de 41.74.
Suivez la dynamique Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
39.93 41.74
Range Annuel
36.69 61.51
20 septembre, samedi